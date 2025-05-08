Türk Hava Yolları Open Golf Turnuvası ve Spor Gündemi
Türk Hava Yolları Open Golf Turnuvası başlayacak. Ayrıca, Dünya Motokros Şampiyonası ile Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin güncel hazırlıkları ve PFDK'nın kararları hakkında bilgiler verildi.
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası başlayacak.
DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI
12.15 Afyonkarahisar'da 3-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapılacak. Toplantıya Afyonkarahisar Valisi Dç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da katılacak.
BEŞİKTAŞ
14.00 Başkan Serdal Adalı, hafta sonundaki seçim öncesi yönetim kurulu listesini kamuoyuna tanıtacak.
17.00 Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara ve basına açık antrenman gerçekleştirecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçı çalışmalarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlanacak.
PFDK
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
HAKEMLER
- Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ (Yarı Final)
22.00 Bodo/Glimt - Tottenham (1-3)
22.00 Manchester United - Athletic Bilbao (3-0)
UEFA KONFERANS LİGİ (Yarı Final)
22: 00 Chelsea - Djurgarden (4-1)
22.00 Fiorentina - Real Betis (1-2)