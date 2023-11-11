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Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Neriman Özsoy)

Nilüfer Belediyespor: Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Eda Kafkas (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Yordanova)

Setler: 25-23, 29-31, 25-17, 25-14

Süre: 124 dakika (34, 42, 24, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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