Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Neriman Özsoy)
Nilüfer Belediyespor: Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Eda Kafkas (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Yordanova)
Setler: 25-23, 29-31, 25-17, 25-14
Süre: 124 dakika (34, 42, 24, 24)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Spor