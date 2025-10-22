Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 Yendi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Nilüfer Belediyespor Eker ise ilk yenilgisini yaşamış oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Orhan Sakın
Türk Hava Yolları : Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Orthmann, Kardelen Kaya)
Nilüfer Belediyespor Eker: Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Edwards, Sıla Zeynep Yaşar)
Setler: 25-20, 25-27, 30-32, 25-15, 16-14
Süre: 143 dakika (27, 31, 41, 23, 21)
