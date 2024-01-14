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Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-1 Mağlup Etti

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti. Maçın süresi 124 dakika sürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Onur Coşkun, Erol Akbulut

Türk Hava Yolları : Sıla Çalışkan, Bergmann, Duarte, Van Ryk, Şeyma Ercan, Kübra Akman (Melis Yılmaz, Dicle Nur Babat, Silva, Derya Güç, Neriman Özsoy)

Kuzeyboru: Wilhite, Merve Atlıer, Lopez, Begic, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, İrem Çor, Liray Akpınar, Yaren Işık)

Setler: 25-20, 25-27, 25-20, 28-26

Süre: 124 dakika (26, 32, 29, 37)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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