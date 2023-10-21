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Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 Yendi

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Spor Haberleri

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 yendi. Maç, Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynandı ve 73 dakika sürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

Türk Hava Yolları : Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk,

Vasilantonaki, Kübra Akman (Melis Yımaz, Buse Kayacan, Derya Güç,

Neriman Özsoy, Carneiro)

Karayolları: Ezgi Arslan, Buse Özden, Tuana Köse, Eylül Durgun,

Strunjak, Dilay Özdemir (Alara Altundağ, Selin Navruz, Ceren Baysal)

Setler: 25-11, 25-22, 25-16

Süre: 73 dakika (19, 28, 26)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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