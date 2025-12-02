Haberler

Türk Hava Yolları İspanya'da CEV Kupası Rövanşına Çıkıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Türk Hava Yolları, yarın İspanya'nın Avarca de Menorca ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. İlk maçı 3-1 kazanan Türk Hava Yolları, 8'li finale yükselmek için sahaya çıkıyor.

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, yarın İspanya'nın Avarca de Menorca ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Pavello Municipal de Ciutadella Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Raquel Portela (Portekiz) ve Alessandro Cerra (İtalya) hakem ikilisi görev alacak.

Tur atlayan ekibin 8'li final turuna yükseleceği eşleşmede Türk Hava Yolları, ilk maçta rakibini 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan hayatını değiştirdi

Değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan hayatını değiştirdi
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan hayatını değiştirdi

Değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan hayatını değiştirdi
Bülent Ersoy sahnede ateş püskürdü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı

Diva sahnede çılgına döndü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.