Türk Hava Yolları İspanya'da CEV Kupası Rövanşına Çıkıyor
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Türk Hava Yolları, yarın İspanya'nın Avarca de Menorca ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. İlk maçı 3-1 kazanan Türk Hava Yolları, 8'li finale yükselmek için sahaya çıkıyor.
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, yarın İspanya'nın Avarca de Menorca ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Pavello Municipal de Ciutadella Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmada Raquel Portela (Portekiz) ve Alessandro Cerra (İtalya) hakem ikilisi görev alacak.
Tur atlayan ekibin 8'li final turuna yükseleceği eşleşmede Türk Hava Yolları, ilk maçta rakibini 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor