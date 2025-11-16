Türk Hava Yolları Göztepe'yi 3-0 Mağlup Etti
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Göztepe'yi setlerde 3-0'lık sonuçla yenerek galibiyet elde etti.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Engin Duman
Göztepe: İlayda Uçak, Atkinson, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Hollock (Berre İnce, Nur Sevil Gökbudak, Haneline, Scuka, Ceren Kapucu, Sude Hacımustafaoğlu, Hande Naz Sunar)
Türk Hava Yolları : Tuğba İvegin, Alondra, Bergmann, Bahar Akbay, Ratzke, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir, Orthmann, Adelusi)
Setler: 22-25, 19-25, 19-25
Süre: 90 dakika
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Spor