Türk Hava Yolları Göztepe'yi 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Göztepe'yi setlerde 3-0'lık sonuçla yenerek galibiyet elde etti.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Engin Duman

Göztepe: İlayda Uçak, Atkinson, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Hollock (Berre İnce, Nur Sevil Gökbudak, Haneline, Scuka, Ceren Kapucu, Sude Hacımustafaoğlu, Hande Naz Sunar)

Türk Hava Yolları : Tuğba İvegin, Alondra, Bergmann, Bahar Akbay, Ratzke, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir, Orthmann, Adelusi)

Setler: 22-25, 19-25, 19-25

Süre: 90 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Spor
