Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i 3-1 Yendi
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti. Maçın hakemleri Erol Akbulut ve Aylin Turnaoğlu oldu. Maç 113 dakika sürdü.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Buse Kayacan, Şeyma Ercan)
Galatasaray Daikin: Sude Hacımustafaoğlu, Gneitıng, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Tashiro (Bihter Yarkın, Eggleston, Duygu Düzceler)
Setler: 25-18, 23-25, 25-23, 25-15
Süre: 113 dakika (28, 30, 32, 23)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Spor