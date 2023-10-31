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Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i 3-1 Yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti. Maçın hakemleri Erol Akbulut ve Aylin Turnaoğlu oldu. Maç 113 dakika sürdü.