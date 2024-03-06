Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 3-0 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın süresi 92 dakika sürdü.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
Türk Hava Yolları : Carneiro, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman (Melis Yılmaz, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Derya Güç)
Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren, Ceren Önal, Ezgi Uludağ)
Setler: 28-26, 25-23, 30-28
Süre: 92 dakika (28, 31, 33)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.