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Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın süresi 92 dakika sürdü.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral

Türk Hava Yolları : Carneiro, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman (Melis Yılmaz, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Derya Güç)

Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren, Ceren Önal, Ezgi Uludağ)

Setler: 28-26, 25-23, 30-28

Süre: 92 dakika (28, 31, 33)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Türk Hava Yolları Voleybol Çukurova Vodafone Spor Güncel Haberler

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