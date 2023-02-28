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Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Volley Mulhouse'u konuk edecek

Spor Haberleri

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Volley Mulhouse'u konuk edecek

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Volley Mulhouse'u ağırlayacak.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Volley Mulhouse'u ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yarın 18.00'de oynanacak mücadeleyi İngiltere Federasyonundan Nicholas Heckford ve İsveç Federasyonundan Markus Edholm yönetecek.

İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşmayı Türk Hava Yolları 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Türk Hava Yolları Burhan Felek voleybol Fransa Spor Haberler

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