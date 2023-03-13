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Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Savino Del Bene'ye konuk olacak

Spor Haberleri

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Savino Del Bene'ye konuk olacak

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile karşılaşacak.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile karşılaşacak.

Toskana Bölgesi'ndeki Scandicci şehrinde bulunan Wanny Firenze Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı kazanan takım, 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak rövanş maçı öncesi avantaj sağlayacak.

Kaynak: AA / Spor

Türk Hava Yolları voleybol Toskana İtalya Spor Haberler

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