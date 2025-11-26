Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda İspanya'yı Ağırlayacak
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turunda Türk Hava Yolları, yarın İspanya'nın Avarca de Menorca takımını Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Maç saat 18.00'de başlayacak.
Karşılaşmada Bartlomiej Adamczyk (Polonya) ve Djordje Stevanovic (Sırbistan) hakem ikilisi görev yapacak.
Müsabakanın rövanşı, 3 Aralık Çarşamba günü Avarca de Menorca ev sahipliğinde oynanacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor