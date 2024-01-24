Türk Hava Yolları, Beşiktaş Ayos'u 3-0 Yendi
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim
Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Alecrim, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Carneiro, Buse Kayacan)
Beşiktaş Ayos: Maglio, Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Brokocevic, Ecem Aknam (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Demidova, Celeste Plak, Bahar Guidetti, Hilal Kocakara)
Setler: 25-14, 25-14, 25-23
Süre: 81 dakika (26, 23, 32)
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.