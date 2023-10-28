Türk Hava Yolları, Beşiktaş Ayos'u 3-0 Yendi
Spor Haberleri
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti. Maçın hakemleri Seçkin Yener ve Mehmet Gül'dü. Türk Hava Yolları'nın oyuncuları Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Babat, Van Ryk, Vasilantonaki ve Kübra Akman'dan oluşuyordu. Beşiktaş Ayos'un kadrosunda ise Rosell, Bahar Guidetti, Brakocevic, Fulden Ural, Efimova ve Çağla Akın yer aldı. Maçın setleri 19-25, 20-25 ve 20-25 sonuçlandı. Toplam süre ise 83 dakika oldu.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Beşiktaş Ayos: Rosell, Bahar Guidetti, Brakocevic, Fulden Ural, Efimova, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Demidova, Bengisu Aygün, Sude Uzun)
Türk Hava Yolları : Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman (Buse Kayacan, Şeyma Ercan, Neriman Özsoy, Carneiro)
Setler: 19-25, 20-25, 20-25
Süre: 83 dakika (28, 28, 27)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.