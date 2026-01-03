Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Setler 25-21, 12-25, 16-25 ve 14-25 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Onur Coşkun, Aylin Nazire Turnaoğlu

Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Ceylan Arısan, Jaksic, Reid, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova (Dilara Yeşil, Berre İnce, Eda Say, Eylül Durgun)

Türk Hava Yolları : Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Orthmann, Karmen Aksoy, Nicoletti)

Setler: 25-21, 12-25, 16-25, 14-25

Süre: 101 dakika (29, 20, 24, 28)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den Venezuela açıklaması: Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz

Türkiye'den ilk Venezuela açıklaması! İki tarafa da çağrı var
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Trump milyon dolarlık çip anlaşmasından çekilme emri verdi

Trump milyon dolarlık anlaşmadan çekilme emri verdi
Türkiye'den Venezuela açıklaması: Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz

Türkiye'den ilk Venezuela açıklaması! İki tarafa da çağrı var
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Sosyal medyayı karıştıran kare

Tartışma yaratan kare!