Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi
Vodafone Sultanlar Ligi 26. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun
Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Carneiro (Melis Yılmaz, Vasilantonaki, Şeyma Ercan, Sıla Çalışkan, Buse Kayacan Sonsırma, Derya Güç)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner, Carlini (Çerağ Düzeltir, Selin Adalı, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Nudha, Firdevs Kiremitçi)
Setler: 25-16, 26-24, 25-15
Süre: 75 dakika (21, 28, 26)
Vodafone Sultanlar Ligi 26. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.