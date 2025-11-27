Türk Hava Yolları, 2026 CEV Kupası'nda Avarca de Menorca'yı Mağlup Etti

Türk Hava Yolları, 2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında sahasında İspanya'nın Avarca de Menorca takımını 3-1 mağlup etti.

Bu eşleşmenin ikinci karşılaşması 3 Aralık'ta İspanya'da oynanacak. THY'nin turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

Türk Hava Yolları: Karmen, Ratzke, Orthmann, Bahar, Tapia, Bergmann, Melis (L) (Tuğba, Çağla, Adelusi, Yaren, Merve)

Avarca de Menorca: Grajales Pascua, Jimenez Ruiz, Neves Terilli, Hiruela Tapia, Sulser, Martinez, Rodiguez Iglesias (L) (Saucedo Aragon, Koehler Borras, Echavarri Llobera, Ortiz Carmona)

Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 25-16

Süre: 105 dakika (28, 21, 34, 22) - İSTANBUL