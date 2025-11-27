Türk Hava Yolları, 2026 CEV Kupası'nda Avarca de Menorca'yı Mağlup Etti
Türk Hava Yolları, 2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu'ndaki ilk maçında İspanyol ekibi Avarca de Menorca'yı 3-1 yenerek avantaj sağladı. İkinci karşılaşma 3 Aralık'ta İspanya'da oynanacak.
Türk Hava Yolları, 2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında sahasında İspanya'nın Avarca de Menorca takımını 3-1 mağlup etti.
Bu eşleşmenin ikinci karşılaşması 3 Aralık'ta İspanya'da oynanacak. THY'nin turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)
Türk Hava Yolları: Karmen, Ratzke, Orthmann, Bahar, Tapia, Bergmann, Melis (L) (Tuğba, Çağla, Adelusi, Yaren, Merve)
Avarca de Menorca: Grajales Pascua, Jimenez Ruiz, Neves Terilli, Hiruela Tapia, Sulser, Martinez, Rodiguez Iglesias (L) (Saucedo Aragon, Koehler Borras, Echavarri Llobera, Ortiz Carmona)
Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 25-16
Süre: 105 dakika (28, 21, 34, 22) - İSTANBUL