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Türk Hava Kuvvetleri 29 Ekim'de gösteri uçuşları düzenleyecek

Türk Hava Kuvvetleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 12 şehirde gösteri uçuşu düzenleyecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetlerine ait muharip uçaklar, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu düzenleyeceğini paylaştı.