Türk Hakemler 2026 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Görev Alacak

Türk hentbol hakemleri Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, 2026 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, şampiyonada görev yapacak 18 hakem çifti arasında yer aldı.

2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası, tarihinde ilk kez üç ülke ev sahipliğinde Danimarka, İsveç ve Norveç'te düzenlenecek. Organizasyonda 24 ülke mücadele edecek.