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Türk hakem Kerem Baki, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde düdük çalacak

Türk hakem Kerem Baki, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde düdük çalacak

Spor Haberleri

Türk hakem Kerem Baki, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı final müsabakasında düdük çalacak.

Türk hakem Kerem Baki, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı final müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmada Baki ile Polonya'da Wojciech Liszka ve Hırvatistan'dan Martin Vulic görev yapacak.

Kerem Baki, 2005 yılında basketbol hakemliğine başlarken, 2017 yılında FIBA hakemi olmuştu.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Kerem Baki Slovenya Spor Haberler

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