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Türk Hakem Emin Moğulkoç, Euroleague Play-off'larında Görev Alacak

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), hakem Emin Moğulkoç'un Euroleague play-off'larda görev alacağını duyurdu. Moğulkoç, 2023-2024 sezonunun play-off aşamasında görev yapacak.

Türk hakem Emin Moğulkoç, THY Euroleague play-off aşamalarında görev yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), hakem Emin Moğulkoç'un Euroleague play-off'larda görev alacağını açıkladı. TBF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Euroleague 2023-2024 sezonu play-off'larında Emin Moğulkoç görevlendirildi. Organizasyonun play-off aşamasında 28 hakem görev yapacak. 1970 Ankara doğumlu olan Emin Moğulkoç, 1989 yılında hakemliğe başlamış ve 1993 yılında A klasmana yükselmişti" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emin Moğulkoç Basketbol Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

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