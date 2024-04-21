Türk Hakem Emin Moğulkoç, Euroleague Play-off'larında Görev Alacak

Türk hakem Emin Moğulkoç, THY Euroleague play-off aşamalarında görev yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), hakem Emin Moğulkoç'un Euroleague play-off'larda görev alacağını açıkladı. TBF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Euroleague 2023-2024 sezonu play-off'larında Emin Moğulkoç görevlendirildi. Organizasyonun play-off aşamasında 28 hakem görev yapacak. 1970 Ankara doğumlu olan Emin Moğulkoç, 1989 yılında hakemliğe başlamış ve 1993 yılında A klasmana yükselmişti" denildi. - İSTANBUL