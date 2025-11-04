Türk Güreşinde Tarihi Başlangıç: Pankration Şampiyonası'na Katılım
Türkiye Güreş Federasyonu, tarihinde ilk kez Pankration branşında uluslararası bir organizasyona katılarak, 5-9 Kasım 2025 tarihlerinde Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenecek Dünya Pankration Şampiyonası'nda milli sporcularla temsil edilecek.
Şampiyonada Türkiye kafilesinde yer alan sporcular ise şöyle belirlendi:
U15 – 57 kg: Efe Yiğit Şahin
U17 – 62 kg: Fatma Ece Can
U17 – 66 kg: Furkan Sönmez
U20 – 100 kg: Çınar Kutay Pamuk
Antrenör: Halil Karaşahin
Kafile Başkanı: Ali Arık
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor