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Türk Güreşçileri Dünya Şampiyonasında Madalyalar Kazandı

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türk milli güreşçileri, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Şampiyonanın son gününde yapılan final müsabakalarında Türk sporcular başarılı performans sergiledi.