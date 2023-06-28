Türk Güreşçileri 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında Madalyalar Kazandı

İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, biri altın olmak üzere üç madalya daha kazandı. Azat Sarıyar altın madalya kazanırken, Alperen Berber gümüş ve Kemal Sevgili bronz madalya elde etti. Türk takımı grekoromen stilde üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Zerda Demir ve Tuba Demir final müsabakalarına çıkmaya hak kazandı.

İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular biri altın olmak üzere üç madalya daha kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Santiago de Compostela kentinde yapılan organizasyonun üçüncü günü sona erdi.

Azat Sarıyar, grekoromen stil 67 kilo finalinde Gürcü Nika Broladze'yi 4-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Alperen Berber, grekoromen stil 82 kiloda İsveçli Alexander Mikael Johansson'a 6-3 mağlup olarak gümüş, Kemal Sevgili, 60 kiloda Azerbaycanlı İlkin Gurbanov'u 2-1 yenerek bronz madalya elde etti.

Milliler, grekoromen takım sıralamasında 113 puanla üçüncü sırada yer aldı. Organizasyonda 144 puanla Azerbaycan birinci, 134 puanla Gürcistan ise ikinci sırada bulunuyor.

Kadınlarda iki final

Kadınlarda ise Zerda Demir, 50 kilo yarı finalinde İsviçreli Svenja Jungo'yu 11-7 mağlup ederek finalde Ukraynalı Viktoriia Slobodeniuk ile eşleşti.

Tuba Demir, 55 kilo yarı finalinde İtalyan Immacolata Danise'yi 12-2 yenerek finalde Rumen Georgiana Carla Lirca'nın rakibi oldu.

Sevim Akbaş 59 kiloda ve Nazar Batır da 76 kiloda yarın bronz madalya müsabakasına çıkacak.