Türk güreşçiler Kazakistan'da madalyalar kazandı

Kazakistan'da düzenlenen 2. Türk Devletleri Teşkilatı Üniversite Oyunları'nda Türk güreşçiler, erkekler serbest stilde 4 altın ve 5 madalya kazandı. Türkiye, güreş, masa tenisi ve satranç branşlarında yarışmalara katılıyor.

Kazakistan'da yapılan 2. Türk Devletleri Teşkilatı Üniversite Oyunları'nda milli güreşçiler, erkekler serbest stilde 4'ü altın, 5 madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen organizasyon Türkistan'da devam ediyor.

Güreş branşında serbest stilde 74 kiloda Cüneyt Budak, 86 kiloda Ramazan Sarı, 92 kiloda Muhammed Gimri ve 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl altın madalya elde etti. 61 kiloda mücadele eden Emre Kural ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, 10 Kasım'da sona erecek oyunlara güreş, masa tenisi ve satranç branşlarında katılıyor.