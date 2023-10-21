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Türk Güreşçiler Dünya Veteranlar Şampiyonasında Madalyalar Kazandı

Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçiler, birer gümüş ve bronz madalya daha elde etti. Yunanistan'ın Loutraki kentinde devam eden organizasyonda, grekoromen stilde 78 kiloda Ercan Ayyıldız gümüş, 70 kiloda ise Cebrail Karakaş bronz madalya kazandı. Türk güreşçiler, organizasyonda 2 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalyaya ulaştı. Organizasyon yarın sona erecek.