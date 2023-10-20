Türk Güreşçiler Dünya Veteranlar Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı

Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçiler, 3 madalya daha elde etti. Yunanistan'ın Loutraki kentinde devam eden organizasyonda, grekoromen stil 130 kiloda Hüseyin Aydoğan ile 70 kiloda İbrahim Polga gümüş, 78 kiloda Şendoğan Atalay ise bronz madalya kazandı. Böylece şampiyonada Türk sporcular, 9 madalyaya ulaştı.

Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçiler, 3 madalya daha elde ettiler.

Yunanistan'ın Loutraki kentinde devam eden organizasyonda, grekoromen stil 130 kiloda Hüseyin Aydoğan ile 70 kiloda İbrahim Polga gümüş, 78 kiloda Şendoğan Atalay ise bronz madalya kazandı.

Organizasyonda daha önce de 78 kiloda Osman Önder ve 130 kiloda Mustafa Başdemir altın, 100 kiloda Ali İmamoğlu ve Ahmet Bilici gümüş, 100 kiloda Nazmi Kahveciler ile 130 kiloda Mustafa Bayram ise bronz madalya kazanmıştı.

Böylece şampiyonada Türk sporcular, 9 madalyaya ulaştı.