Türk Güreşçiler Dünya Pankration Şampiyonası'na Katılıyor

Güncelleme:
Türkiye Güreş Federasyonu, ilk kez uluslararası Pankration organizasyonunda yer alarak 5-9 Kasım 2025 tarihlerinde Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenecek şampiyonada Türk sporcularla mücadele edecek.

Türk güreşçiler, ilk kez Dünya Pankration Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu, tarihinde ilk kez Pankration branşında uluslararası bir organizasyonda yer alıyor. 5-9 Kasım 2025 tarihleri arasında Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenecek Dünya Pankration Şampiyonası'nda Türk güreşçiler mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye kafilesinde yer alan sporcular şöyle:

U15 - 57 kg

Efe Yiğit Şahin

U17 - 62 kg

Fatma Ece Can

U17 - 66 kg

Furkan Sönmez

U20 - 100 kg

Çınar Kutay Pamuk

Antrenör: Halil Karaşahin

Kafile Başkanı: Ali Arık - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
