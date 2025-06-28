Türk Güreşçiler Avrupa Şampiyonasında Madalyaları Topladı

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Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçiler, grekoromen stilinde birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Yusuf Yaser Aksu, 85 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın son gününde mindere çıkan Türk güreşçiler, grekoromen stilde birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla tamamlandı.

85 kiloda mücadele eden Yusuf Yaser Aksu, finalde Rus Dzmtry Kisel'i 9-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Orhan Eymen Taşçı (68 kilo), gümüş, Ömer Arslan (51 kilo) ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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