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Türk Grup Milli Takımı Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türk Grup Milli Takımı, bronz madalya elde etti. Ayşe Begüm Onbaşı ise tek kadınlar kategorisinde dördüncü oldu.