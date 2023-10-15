Türk Grup Milli Takımı Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
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Romanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türk Grup Milli Takımı, bronz madalya elde etti. Ayşe Begüm Onbaşı ise tek kadınlar kategorisinde dördüncü oldu.
Romanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda Grup Milli Takımı, bronz madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Bükreş'teki organizasyonda milli cimnastikçiler mücadele etti.
Ayşe Begüm Onbaşı, Mehmet Utku Çırak, Ahmet Meriç Turmamış, Can Sarı ve İsmail Yağız Altıparmak'tan oluşan Grup Milli Takımı, 18.900 puanla üçüncü oldu.
Milli cimnastikçiler, Aerobik Cimnastik Dünya Kupası tarihinde ilk grup madalyasını elde etti.
Öte yandan Ayşe Begüm Onbaşı, tek kadınlar kategorisinde 19.750 puanla organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.
Organizasyon sona erdi.