Türk Grekoromen Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonasında Şampiyon Oldu

Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğa ulaşan Grekoromen Milli Takımı, başarısını "Erik Dalı"yla kutladı.

Başkent Bişkek'teki Kabauulu Kojomkul Spor Sarayı'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde grekoromen stilde müsabakalar yapıldı.

Milli takım, grekoromen stilin son gününde 3 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Bu stilin ilk gününde de 4 madalya elde eden milliler, ilk defa takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Madalyaların dağıtılmasının ardından milli sporcular ve teknik ekip, şampiyonluğu "Erik Dalı" oynayarak kutladı.

Ay-yıldızlı güreşçilere bazı Kırgız sporcular da eşlik etti.

"Ülke olarak çok gururluyuz"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stildeki müsabakaların tamamını izledi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün grekoromen güreşçilerimiz, takım halinde şampiyon oldu. Sporcularımızın başarısından dolayı gurur duyduk. Ülke olarak çok gururluyuz." diye konuştu.

Milli sporcuların organizasyonda İstiklal Marşı'nı söyletme ve dinletme onurunu yaşattıklarını belirten Doğan, "Turnuva devam ediyor. İnanıyorum ki gençlerimiz de turnuvanın devamında ülkemize bu mutluluğu yaşatacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Bu başarımı ülkeme armağan ediyorum"

Büyükler grekoromen stil 130 kiloda dünya şampiyonu olan Atalay Aydemir, Kırgızistan'da bulunmaktan ve müsabakalara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atalay Aydemir, ilk kez dünya şampiyonu olduğunu aktararak, "Bu başarımı ülkeme armağan ediyorum. Türkiye'yi temsil etmek benim için onur ve gurur verici. Ülkemi çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Ahmet Talha Kacur da ata yurdu Kırgızistan'da bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Ahmet Talha Kacur, "Organizasyonda altın madalya aldığım ve İstiklal Marşı'nı okuttuğum için müthiş mutluluk içerisindeyim." diye konuştu.

Organizasyon, 12 Eylül Salı günü sona erecek.