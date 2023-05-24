Türk futbolunun en büyük sorunu antrenman yetersizliği mi?

Türkiye'de oynanan futbol maçlarında 4 büyükler arasındaki derbilerin bile tadı kalmadığını söyleyen iş insanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Şenol Maşa, "Şu an ülkemizde son yıllarda maalesef ki 4 büyüklerin aralarında oynanan maçların bile tadı tuzu kalmamıştır. Bunun başlıca sebebinin yetersiz antrenmanlardır. Belçika'da yoğrulmamış genç futbolcular ya da yoğrulmuş yetişkin futbolcular en az 5 gün sabah, akşam antrenman yapmaktadır. Türkiye'de 3-4 günle sabit kalmaktadır" dedi.

İş insanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Şenol Maşa, Türk futbolunun güncel durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 4 büyüklerin maçlarında bile eski tadın olmadığını söyleyen Şenol Maşa, bu durumun antrenman yetersizliğiyle alakalı olduğunu belirtti. Şenol Maşa, Avrupa'da çok daha sistematik antrenmanlar yapıldığını ve önemli maçlardan önce prim verilmesinin de az rastlanan bir durum olduğuna değindi. Ülkedeki genç yeteneklerin de birçok sebeple yok olup gittiklerini söyleyen Şenol Maşa, çarenin istikrarlı çalışmak ve disiplin olduğunu vurguladı.

"4 büyüklerin aralarında oynanan maçların bile tadı tuzu kalmadı"

4 büyükler arasında oynanan maçların bile eski tadında olmadığını söyleyen iş insanı Şenol Maşa, antrenman metotlarını eleştirdi. Maşa, "Hepimizin bildiği gibi şu an dünyada en çok tutulan ve rağbet gören spor dalı futboldur. Şu an ülkemizde son yıllarda maalesef ki 4 büyüklerin aralarında oynanan maçların bile tadı tuzu kalmamıştır. Bunun başlıca sebebinin yetersiz antrenmanlardır. Belçika'da yoğrulmamış genç futbolcular ya da yoğrulmuş yetişkin futbolcular en az 5 gün sabah, akşam antrenman yapmaktadır. Bazen bu 6 güne çıkarabiliyor. Türkiye'de ise bu 3-4 günle sabit kalmaktadır. Farklı bir konu ise; önemli derbi maç öncesi primler sunulur, ayrıca kazanılan herhangi bir önemli maç sonrası tatil yapılır. Yurt dışında bu tarz şeylere az rastlanır. Çünkü futbolcunun işidir bu ve istikrar onlar için vazgeçilmezdir" diye konuştu.

"Nereden geldiğimizi bilirsek bu ışık sayesinde nereye gideceğimizi çok iyi biliriz"

Türkiye'deki gençlerin neden yok olup gittiğine dair fikirlerini de dile getiren Şenol Maşa, "Yurt dışında oluşturulmuş bir çark vardır ve yetenek vadeden oyuncular Belçika'da, Hollanda'da ve Portekiz'de birbirlerine paslanır, yani transfer edilir. Bu 3 ülke dünyada futbolcu yetiştirmekte görev üstlenmekte ve baş sırada yer almaktadırlar. Daha sonra ise genellikle yetişen bu futbolcular en son olarak büyük bonservis bedelleriyle İngiltere, İspanya ve İtalya yolunu tutarlar. Maalesef ki bizim yetiştirdiğimiz genç yetenekler pohpohlanarak veya sosyal medya ile çıkan haber ve yorumlara kapılarak ya da bu genç yaşta elde ettikleri büyük servet sebebiyle yok olup gitmektedirler. Bunun çaresi her zaman olduğu gibi istikrarlı çalışmak, disiplin ve inançtır. Nereden geldiğimizi bilirsek bu ışık sayesinde nereye gideceğimizi çok iyi biliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL