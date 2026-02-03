Türk futbolunun efsane ismi Suat Mamat'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti

Türk futbolunun efsane isimlerinden Suat Mamat'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti.

Demiryollarında çalışan bir babanın ikinci oğlu olarak 30 Kasım 1930'da Bakırköy'de dünyaya gelen Suat Mamat, ağabeyi Nevzat'ın Ankara Demirspor'da kalecilik yapması dolayısıyla erken yaşta futbola ilgi duydu.

Sokaklarda, arsalarda top oynayan Suat Mamat, futbola 16 yaşındayken Yedikule Demirspor'da başladı. Bugünün deyişiyle "10 numara" pozisyonunda oynayan Suat Mamat, Yedikule Demirspor'da bir süre forma giydikten sonra Bakırköy Sümerspor takımına geçti ve resmi kariyerine de burada 19 yaşında adım attı.

Askerlik çağında futboldan kopmayarak İstanbul Karagücü'nde top koşturan Suat Mamat, burada etkili performans gösterdi. 1949 ile 1952 yıllarında Ankara Demirspor formasını terleten Mamat, kariyerindeki en büyük sıçramayı ise Galatasaray'a transfer olarak yaptı.

Amatör futbolculuktan efsaneliğe

Suat Mamat, 1952 yılında transfer olduğu Galatasaray'da adını efsane futbolcular arasına yazdırdı.

Askerlikten sonra üniforması üzerindeyken sarı-kırmızılı renklere 175 lira maaşla imza atan genç Suat, Galatasaray'daki ilk döneminde amatör olarak forma giydi.

İstanbul Ligi'nde profesyonel ve amatör oyuncuların bir arada oynadığı o dönemde hayalini kurduğu sarı-kırmızı renklere kavuşan Suat Mamat, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına ise 16 Kasım 1952'de Beyoğluspor karşısında çıktı.

Galatasaraylılığı ile bilinen Suat Mamat, sarı-kırmızılı ekipte 1952'den 1963'e kadar 11 yıl forma giydi ve 3'ü İstanbul Ligi, 1'i Türkiye Ligi olmak üzere toplamda 4 şampiyonluk yaşadı.

Antrenör Gündüz Kılıç'ın yoğun isteği üzerine Galatasaray ile 1953 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Suat Mamat, sarı-kırmızılılarda toplamda 79 gol kaydetti.

Galatasaray'da son maçını daha sonra formasını giyeceği Beşiktaş'a karşı oynayan Suat Mamat, sarı-kırmızılı ekipteki son şampiyonluğunu da bu mücadelenin ardından kutladı. 1962-1963 sezonu sonunda Beşiktaş ile şampiyonluk karşılaşmasına çıkan Suat Mamat önderliğindeki Galatasaray, kupayı kazandı.

Milli formayla yaklaşık 10 yıl

Suat Mamat, Galatasaray'da oynadığı yıllarda gösterdiği performansla milli takıma yükselmeyi başardı.

Ay-yıldızlılarla ilk maçına 14 Mart 1954 yılında İspanya ile oynanan Dünya Kupası eleme müsabakasının rövanşında çıkan Suat Mamat, yaklaşık 10 sene milli formayı terletti.

Türkiye, dünya kupalarına ilk kez 1954 İsviçre'de katıldı. Elemelerde İspanya ile eşleşen milliler, ilk maçı 4-1 kaybedip, ikinci karşılaşmada ise 1-0 galip geldi. Averaj uygulaması olmadığı için üçüncü karşılaşma İtalya'nın başkenti Roma'da oynandı. Bu maç da 2-2 berabere bitince, yazı-tura atışı yapıldı. İtalyan çocuk Franco'nun yaptığı atışta Türkiye kazanıp, dünya kupalarına katılmaya hak kazandı.

Dünya kupalarındaki ilk gol Suat Mamat'tan

Suat Mamat, Türkiye'nin dünya kupalarındaki ilk golüne imza attı.

Batı Almanya maçının henüz 2. dakikasında milli takımı 1-0 öne geçiren Suat Mamat, böylece Türk futbol tarihine adını yazdırmış oldu.

Biri B milli olmak üzere ay-yıldızlı formayı 27 kez terleten Suat Mamat, toplamda 5 gol atma başarısı gösterdi.

Suat Mamat, dünya kupalarında milli takım adına toplamda attığı 3 golle, Burhan Sargun ve İlhan Mansız'la beraber hala bu kulvarda rakip fileleri en çok havalandıran 3 futbolcudan biri.

Türk futboluna akrobatik hareketleri getiren adam

Suat Mamat, futbolculuk döneminde başarıları kadar akrobatik hareketleriyle de ön plana çıktı.

Üst düzey top tekniğine sahip olan ve bitirici ara paslarıyla tanınan efsane isim, döneminde estetik futbolun ustası olarak anıldı. Özellikle röveşata hareketini futbol hayatının ilk yıllarından itibaren başarıyla uygulayan Suat Mamat, atletik yetenekleriyle dikkati çekti.

Hem attı hem tuttu

Suat Mamat, gol yollarındaki performansını kaleciliğe de taşıdı.

Mamat, kalecinin sakatlandığı ve oyuncu değiştirme hakkının bulunmadığı bazı karşılaşmalarda kaleyi korudu ve üstün bir performansa imza attı.

Beşiktaş'ta 4 yıl forma giydi

Suat Mamat, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 4 yıl Beşiktaş için ter döktü.

Kendisine 1961-1962 sezonunda talip olan siyah-beyazlı takıma 1963 senesinde imza atan Suat Mamat, 1967 yılı sonuna kadar Beşiktaş formasını giydi.

Siyah-beyazlılarla 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan Suat Mamat, Beşiktaş formasıyla 7 gole imza attı.

Futbolu Vefa'da bıraktı

Suat Mamat, futbolculuk kariyerini Vefa'da noktaladı.

Bahsi geçen yıllarda Türkiye'de futbolcular 30'lu yaşların başında kariyerlerine son verirken, efsane isim 37 yaşındayken Vefa'ya transfer oldu. Dönemin güçlü takımlarından Vefa'da 1967-1968 sezonunda top koşturan Suat Mamat, bu formayla 9 maça çıkıp 1 gol kaydetti. Türk futbol efsanesi, Vefa'da geçirdiği sezonun sonunda jübilesini yaparak kariyerini sonlandırdı.

Jübileden sonra teknik direktörlüğe adım attı

Suat Mamat, futbol kariyerini bitirir bitirmez teknik adamlığa başladı.

Daha çok şimdiki adıyla TFF 2. Lig ve Trendyol 1. Lig'deki takımları çalıştıran Mamat, Kırıkkalespor ve Mersin İdmanyurdu'nu bir üst lige çıkarma başarısı gösterdi.

Balıkesirspor, Rizespor, Zonguldakspor, Kırıkkalespor ve Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük yapan Mamat, son olarak 1992-1993 sezonunda Eyüpspor'da görev aldı.

Suat Mamat, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) da görev yaptı. Bir dönem TFF Yönetim Kurulu üyeliği görevi üstlenen ve genç milli takımı çalıştıran Mamat, 3 Şubat 2016'da 85 yaşında vefat etti.