Türk Futbolunun Dört Büyükleri NeXT Sosyal'e Katıldı

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'de yer alacak ve bu platformda paylaşımlar yapacak.

Türk futbolunun "Dört Büyükler"i sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

Türk futbolunda "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yerli ve milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'de yerini aldı.

Sosyal medyada geniş kitlelere hitap eden kulüpler, NeXT Sosyal'den de paylaşımlar yapacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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