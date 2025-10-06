Türk Futbolu için Umut Projesi: ATFF ve DFB Ortaklığı

AVRUPA Türk Futbol Federasyonu (ATFF) ile Alman Futbol Federasyonu (DFB) Baden-Württemberg eyalet temsilciliği, altı aydır yürüttükleri ortak proje kapsamında Türk kökenli genç futbolculara yeni fırsatlar sunuyor. Ortak çalışmalar sonucunda iki genç futbolcu DFB altyapısına kazandırıldı. Ayrıca her iki federasyon, gelecek vadeden oyuncular için bir 'genç yetenek havuzu' oluşturdu.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) ile Alman Futbol Federasyonu (DFB) Baden-Württemberg eyalet temsilciliği arasında yürütülen iş birliği, Türk kökenli gençlerin futbol gelişiminde önemli bir dönüm noktası oldu. Yaklaşık altı aydır süren ortak proje, U12-U15 yaş gruplarındaki genç futbolcuları kapsıyor ve onların hem Alman hem Türk futbol sistemine kazandırılmasını hedefliyor.

ATFF Genel Başkanı Ayhan Yıldız liderliğinde yürütülen proje kapsamında, her iki haftada bir DFB antrenörleriyle ortak antrenmanlar ve teknik değerlendirmeler gerçekleştiriliyor. ATFF Avrupa Teknik Direktörü Erol Koloğlu ve DFB teknik ekibi, genç futbolcuların hem teknik hem taktik hem de mental açıdan gelişimine katkı sunuyor.

Ayhan Yıldız, projenin geldiği noktadan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Amacımız çocuklarımızın yalnız olmadığını hissettirmek. Onlara futbol eğitiminde, okul hayatında ve kişisel gelişimlerinde destek oluyoruz. DFB ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde iki genç futbolcumuzu Alman futbol sistemine kazandırdık. Ayrıca geleceğe yönelik olarak bir 'genç yetenek havuzu' oluşturduk. Bu havuz sayesinde Avrupa genelindeki yetenekli çocuklarımızı yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Hafta sonu Stuttgart'ta düzenlenen ortak turnuva ise büyük ilgi gördü. Turnuvada çok sayıda genç futbolcu sahaya çıkarak performans sergiledi. Teknik heyetler, oyuncuların son durumlarını analiz ederek bireysel gelişim raporları hazırladı. ATFF ile DFB Baden-Württemberg'in bu iş birliği, ilerleyen dönemde Berlin başta olmak üzere Almanya'nın farklı bölgelerine de yayılacak. Ayrıca ATFF'nin Filderstadt'taki genel merkezinde her hafta düzenlenen antrenör eğitim toplantılarıyla, iki federasyon arasındaki teknik uyumun daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Öte yandan düzenlenen turnuvada sahaya çıkan Türk kökenli genç futbolcular, performanslarıyla tam not aldı. ATFF ile DFB'nin birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında iki genç futbolcu DFB altyapısına kazandırıldı.

'ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYA, ONLARA YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ayhan Yıldız açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu proje, Avrupa'daki Türk gençlerinin hem futbolda hem de eğitimde daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasını sağlayacak. Çocuklarımızın yanında olmaya, onlara yol göstermeye devam edeceğiz."