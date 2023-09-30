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Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanacak! Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak ve iki takımı tarihinde ilk kez karşı karşıya getirecek maçta ilk 11'ler belli oldu.