Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanacak! Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçında 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak ve iki takımı tarihinde ilk kez karşı karşıya getirecek maçta ilk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'in 7. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Geçen haftayı Atakaş Hatayspor mağlubiyetiyle kapatan bordo-mavililer, bu mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.
Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Pendikspor'da Senegalli futbolcu Khadim Rassoul'un sakatlığı bulunuyor.
Ligde çıkış arayan Trabzonspor, tarihinde ilk kez Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e bu sezon tarihinde ilk kez yükselen Pendikspor, Trabzonspor karşısında üç puan arayacak. Öte yandan Pendikspor, Trabzonspor tarihinde Süper Lig'de karşılaştığı 63. farklı takım olma özelliğini taşıyor.
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Visca, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Onuachu
Pendikspor: Erdem, Sequeira, Berkay, Welinton, Serkan Asan, Vukovic, Midtsjo, Endri Çekiçi, Romero, Lusamba, Thuram