Türk Eskrimcileri Uluslararası Turnuvalarda Temsil Edecek

Eskrimde Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Polonya'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek 28 milli sporcu mücadele edecek. Milli sporcular, kılıç, flöre ve epe branşlarında mücadele edecekler.

Eskrimde Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Polonya'da bu hafta sonu düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda kılıç, flöre ve epe branşlarında 28 milli sporcu mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da erkekler kılıç kategorisinde, Romanya'nın Timisoara kentinde erkekler ve kadınlar flörede, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise kadınlar epede düzenlenecek "satellite" turnuvalarında piste çıkacak.

Ayrıca yıldız flöreciler, Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda kürsü mücadelesi verecek.