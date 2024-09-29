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Türk Eskrimciler Yıldızlar U17 Circuit Turnuvası'ndan 5 Madalya ile Döndü

Türk Eskrimciler Yıldızlar U17 Circuit Turnuvası'ndan 5 Madalya ile Döndü
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Gürcistan ve Polonya'da düzenlenen Yıldızlar U17 Circuit Turnuvası'nda Türk eskrimciler 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

GÜRCİSTAN ve Polonya'da 28-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar U17 Circuit Turnuvası'nda bugün piste çıkan ay-yıldızlı eskrimciler günü 1 altın 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Yıldızlar U17 Kılıç Circuit Turnuvası'nda bugün yıldız kadınlar kılıç kategorisinde sporcular İrem Güner Gümüş ve Irmak Şenoğlu bronz madalya elde ederken; takım müsabakalarında ter döken Türkiye takımı (Yiğit Ayaz, Candeniz Berrak, Poyraz Kümük, Arda Takka) altın, finalde karşılaştığı Türkiye 2 takımı (Ali Barış Akpınar, Efe Barış, Sarp Bostanbaş, Uluç Eke Güven) ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan bugün Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Yıldızlar U17 Flöre Circuit Turnuvası'nda takım müsabakalarında mücadele eden Ahmed Turgut Anbarlılar, Roberto Mathias Cazzani, Arda Barış Demircan ve Güneş Ali Dilber Türkiye takımı organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gürcistan Polonya Dünya Gümüş Spor

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