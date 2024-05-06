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Türk Eskrimciler Güney Kore'deki Kılıç Grand Prix Müsabakalarında Yer Aldı

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Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli eskrimciler Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil, Güney Kore'de düzenlenen Kılıç Grand Prix müsabakalarında mücadele etti. Yıldırım 27'nci, Erbil ise 43'üncü sırada yer aldı.

Eskrimde Güney Kore'de düzenlenen Kılıç Grand Prix müsabakaları sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Seul'de gerçekleştirilen organizasyonda milli eskrimciler Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil mücadele etti.

İlk günkü eleme karşılaşmalarını başarıyla geçerek ana tabloya kalan Enver Yıldırım 27'nci, Nisanur Erbil ise 43'üncü sırada organizasyonu tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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