Türk Eskrim Takımı Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türk eskrim takımı, bir bronz madalya kazandı. Enver Yıldırım ise kılıç kategorisinde kazandığı bronz madalya ile Türk eskrim tarihinde büyüklerde ilk Avrupa madalyasını kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde yapılan organizasyonda bugün erkekler flöre ve kadınlar kılıç kategorilerinde oynanan maçların ardından son buldu.

Mili takım 23 eskrimciyle katıldığı organizasyonu, bir bronz madalya ile tamamladı.

Organizasyonun kılıç kategorisinde dün oynanan maçta bronz madalya kazanan Enver Yıldırım, Türk eskrim tarihinde büyüklerde ilk Avrupa madalyasını kazandıran isim olmuştu.