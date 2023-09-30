Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100. yılı anısına yapılan masa tenisi şampiyonasında Türk Eğitim Sen Düzce Şubesi Kadınları, Düzce il şampiyonu oldu. Şampiyonada başarılı olan Büşra Çiçek, Yasemin Barut ve Arzu Ersoy Ulutaş, Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil edecek.

Türk Eğitim Sen Düzce Şubesi Kadınları Masa Tenisi Şampiyonasında Şampiyon Oldu

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığının Cumhuriyetin 100. yılı anısına kamu çalışanları arasında düzenlediği Masa Tenisi Şampiyonasında Türk Eğitim Sen Düzce Şubesi Kadınları Düzce şampiyonu oldu.

Cumhuriyetin 100. yılı çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına kamu çalışanları arasında masa tenisi şampiyonası düzelendi. Şampiyonasına katılan Türk Eğitim Sen Düzce Şubesi Kadın Komisyonu takımı Düzce il şampiyonu oldu.

Türk Eğitim Sen Düzce Şubesi Başkanı Hasan Yeşilyurt; hepsi öğretmen olan Büşra Çiçek, Yasemin Barut ve Arzu Ersoy Ulutaş'ı tebrik etti.

Büşra Çiçek, Yasemin Barut ve Arzu Ersoy Ulutaş, Düzce'yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek. - DÜZCE