Türk Dünyası Üniversite Oyunları Kırgızistan'da Başlıyor

3. Türk Dünyası Üniversite Oyunları, 4- 9 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'da düzenlenecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) açıklamasına göre Çolpon Ata kentindeki organizasyonda Türkiye'yi, 46 sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, oyunların Türk dünyası gençliği için önemine dikkati çekti.

Organizasyonun Türk gençlerinin kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendireceğine vurgu yapan Türkmen, "Türk Dünyası Üniversite Oyunları'na bu yıl üçüncü kez katılıyoruz. Bu, organizasyonun uzun yıllar devam edeceğinin ve köklü bir geleneğe dönüşeceğinin en büyük göstergesidir. Türk Dünyası Gençliği, ortak geleceğimizin en güçlü teminatıdır. Oyunlara 55 kişilik bir kafile ile katılıyoruz. Sporcularımız güreş, futsal, judo, satranç ve masa tenisi branşlarında mücadele edecek. Bu güçlü katılım üniversite sporlarımızın geldiği seviyeyi ve Türk gençliğinin spordaki kararlılığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.