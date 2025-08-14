Türk Devletleri Özel Sporcular Festivali'nde Elif Oral Altın Madalya Kazandı

Türk Devletleri Özel Sporcular Festivali'nde Elif Oral Altın Madalya Kazandı
İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Özel Sporcular Kültür ve Spor Festivali'nde milli yüzücü Elif Oral, 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 100 metre sırtüstü kategorilerinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

İSTANBUL'da 9-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Türk Devletleri Özel Sporcular Kültür ve Spor Festivali, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından ülkemizde ilk kez gerçekleştirildi. Festivalin en dikkat çeken isimlerinden biri ise Muğlalı milli yüzücü Elif Oral oldu. Türkiye Yüzme Milli Takımı adına mücadele eden Elif; 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 100 metre sırtüstü kategorilerinde altın madalya kazandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuzun elde ettiği bu büyük başarı, ilimizde yüzme branşının gelişimi açısından gurur verici bir adımdır. Elif Oral'ın azmi ve inancı, 'Sporda Engel Yoktur' sözünü bir kez daha kanıtlamıştır. Sporcumuzu, antrenörümüz Esin Çelik'i, ailesini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
