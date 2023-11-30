Türk Devletleri Atletizm Birliği İstanbul'da Kuruldu

Türk Devletleri Atletizm Birliği'nin kurulmasıyla ilgili ilk toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC'nin katıldığı toplantıda, 2024'te yapılacak ikinci toplantıyla birlik kuruluşu tamamlanacak. Birliğin amacı, atletizm sporunun geliştirilmesi, gençlerin sağlıklı ve fiziksel durumunun iyileştirilmesi, kültürel faaliyetlerin tanıtımı ve bölgedeki sporla ilgili eğitim ve paylaşım seviyesinin artırılmasıdır.

Türk Devletleri Atletizm Birliğinin kurulmasıyla ilgili ilk toplantı İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci olarak KKTC katıldı.

2024'te yapılacak ikinci toplantıya katılacak diğer Türk devletleriyle Türk Devletleri Atletizm Birliğinin kuruluşu tamamlanacak.

Türk Devletleri Atletizm Birliğinin kurulmasıyla atletizm sporunun ruhuna uygun olarak Türk Devletleri Atletizm Şampiyonası'nın düzenlenmesi, Türk devletlerindeki gençlerin sağlıklı ve fiziksel durumunun iyileştirilmesi, sportif ve kültürel faaliyetlerin tanıtımı, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, fikir alışverişi yapılması ve bölgede sporla ilgili eğitim ile paylaşım seviyesinin artırılması amaçlanıyor.