Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz-2023 Tatbikatı'nda nefes kesti

ANTALYA - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen DOĞU AKDENİZ-23 Tatbikatı izleyenlerin nefesini kesti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Antalya'nın Sarısu açıklarından icra edilen tatbikat Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Akdeniz'in önemli tatbikatlarından biri olan DOĞU AKDENİZ-2023'e NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev yapan 1 İspanya, 2 İtalya ve 1 Türkiye görev gemisi, Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan ise birer Deniz Karakol Uçağı katıldı. ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün olmak üzere toplam 8 ülkeden 59 yabancı gözlemci ise tatbikatını takip etti.

TCG Anadolu'da tatbikatta bulundu

Tatbikatta ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en yeni ve en güçlü üyelerinden birisi olan TCG ANADOLU'da görev yaptı. TCG ANADOLU gemisinde yer alan yerli ve milli imkanlarla üretilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ve gemiye konuşlu LCM'ler ile sahile intikal edildi. Muharip Olmayanların Tahliyesi Tatbikatı'nda senaryo gereği TCG Anadolu'da motor çalıştıran 3 helikopterden ikisi önce alanın güvenliğini sağlamak maksadıyla sahile intikal etti. Daha sonrasında 3. helikopter ise sahile fast dropla iniş gerçekleştirdi. Tatbikatın devam senaryosunda ise I. İnönü Denizaltısı'ndan alınan yaralı yine helikopterle içerisinde hastane barındıran TCG ANADOLU gemisine getirildi.

Tatbikat, faaliyet icra eden personelin komuta kademesini selamlaması ile sona erdi. Ayrıca Azerbaycanlı ve Türk personel helikopterden halatla hızlı iniş yaparak Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile komuta kademesini selamladı.