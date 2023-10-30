Türk Dansçılar Polonya'da Madalyaları Topladı

Polonya'da düzenlenen Dünya Hip Hop Battles ve Breaking Şampiyonası'nda Türk milli dansçılar, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Türkiye'nin 56 dansçıyla temsil edildiği organizasyonda başarılı performans sergilendi.

Polonya'da düzenlenen Dünya Hip Hop Battles ve Breaking Şampiyonası'nda milli dansçılar, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kielce şehrinde düzenlenen organizasyona 32 ülkeden 4 bin 500 sporcu katıldı.

Türkiye'nin 56 dansçıyla temsil edildiği organizasyonda milli sporculardan Ceylin Han Çinkitaş breaking junior kategorisinde, Mina Cemre Hepgür ise hip hop battle solo çocuk kategorisinde altın madalya kazandı.

Organizasyonda Emine Ayza Türkçü hip hop solo kategorisinde gümüş, Mina Cemre Hepgür ile Melis Devrim ise hip hop battle duo kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.