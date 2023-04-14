Türk, Bulgar, Rumen ve ABD'li genç güreşçiler, 'dostluk kampı'nda buluştu

Edirne'de düzenlenen "dostluk kampı"nda Türk, Bulgar, Rumen ve ABD'li genç güreşçiler birlikte antrenman yaptı.

Edirne'de düzenlenen "dostluk kampı"nda Türk, Bulgar, Rumen ve ABD'li genç güreşçiler birlikte antrenman yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Edirne Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kampa 50 güreşçi katıldı. 10 Nisan'da başlayan antrenmanlarda sporcular teknik adamların gözetiminde çalışmalar gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi'nde görevli güreş antrenörü Habil Kara, AA muhabirine, yerli ve yabancı sporcuların verimli bir kamp süreci geçirdiğini söyledi.

ABD takımı ile gerçekleştirdikleri ikili müsabakada Türk sporcuların 5-0 galip geldiğini belirten Kara, "Sporcularımızın mayıs ayında gerçekleşecek 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası öncesinde böyle bir kamp yapmaları yararlı oldu." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine her zaman destek olduğunu dile getiren Kara, Türkiye'nin Avrupa ve dünyada önemli başarılara imza atacağını kaydetti.

"Burada olmak bizim için büyük bir deneyim"

ABD'li antrenör August Wesley de sporcularıyla Edirne'ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini ifade etti.

Kentteki tarihi yapılar ve camilerin muazzam güzellikte olduğunu dile getiren Wesley, "Kampımız çok yararlı geçti. Türkiye'de yetenekli güreşçiler var. Burada olmak bizim için büyük bir deneyim." diye konuştu.

Bulgar antrenör George Kalchev ise Edirne'nin güreş sporu için önemli bir yer olduğunu ifade etti.

Kalchev, sporcularının yetenekli Türk sporcularla antrenman yapmasının yararlı olduğunu belirterek, "Önceki yıllarda bir sporcumuzla Edirne'de çalışmalar yapmıştık ve sporcumuz dünya şampiyonu olmuştu. Buradaki imkanların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.