Dünyanın en ünlü şampiyon boksörleri Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir araya geldi. Serdar Avcı, WBC Internacional kemer sahibi olarak ödüllendirildi ve efsane boksörlerle bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Türk boksör Serdar Avcı, Dünya Boks Konseyi'nden ödül aldı

ÖZBEKİSTAN, - Dünyanın en ünlü şampiyon boksörleri Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir araya geldi. Dünya Boks Konseyi'nin düzenlediği konferans bu akşamki gala gecesiyle sona erdi.

Dünyanın en önde gelen boksörleri arasında geceye katılan Serdar Avcı, tek Türk boksör olarak burada yer almanın gururunu yaşadı. WBC Internacional kemer sahibi Serdar Avcı son yıllardaki başarılardan dolayı ödüllendirilirken boksun gala gecesine efsane isim Mike Tyson, Tyson'ı dövdüğü maçta kulağı ısırılan Evander Holyfield, amatörde dünya ve olimpiyat şampiyonu profesyonel boks da ise WBO, WBA ve IBF dünya şampiyonu Oleksandr Usyk, dünya ve olimpiyat şampiyonu ayrıca 10 kez WBC dünya şampiyonu olan Kostya Tszyu ile amatörde dünya ve olimpiyat şampiyonu Amir Khan da katıldı.

Efsane şampiyonlarla aynı yerde olmanın gurunu yaşayan milli sporcu Serdar Avcı, boksun önde gelen isimleriyle bir araya gelip sohbet etti. Sohbette Türkiye'de gelişen profesyonel boks ve kurulan federasyon da gündeme gelirken Tyson, Holyfield, Usyk, Tszyu ve Khan, Serdar Avcı'yı tebrik ettiler. Ayrıca bu isimler her türlü desteğe hazır olduklarını da ifade ettiler.