Türk Boksör Elif Nur Turhan Makedonya'da Dünya Şampiyonu Oldu

Türk boksör Elif Nur Turhan, Makedonya'da düzenlenen WBF dünya şampiyonluk unvan maçında Arjantinli rakibini alt ederek ülkesine dünya şampiyonluğu kemerini getirdi. Türk boksör Elif Delişmen ise aynı turnuvada katıldığı ilk profesyonel maçında galibiyet elde ederek puan kazandı.

Makedonya Tetova'da 29 Temmuz tarihinde düzenlenen WBF dünya şampiyonluk unvan maçında Türk boksör Elif Nur Turhan, Arjantinli rakibi Edith Soladed Matthysse'e karşı galibiyet elde etti. Süper tüy sıklette 10 raunt süren karşılaşmayı kazanan Turhan, dünya şampiyonluk kemerini ülkesine getirdi. Turnuva için Makedonya'ya gitmeden önce İHA'ya konuşan ve dünya şampiyonu olacağının sözünü veren Turhan, "Maçtan önce ülkeme dünya şampiyonluk kemerini getireceğime ve tüm dünyaya Türk'ün gücünü göstereceğime dair söz vermiştim. Allah'a şükür dünya şampiyonluk kemerini ülkeme getirdim" dedi.

Aynı turnuvada 50 kiloda hafif sinek sıklet kategorisinde ilk profesyonel maçına çıkan ve rakibi Mira Nazaj'ı yenen boksör Elif Delişmen ise puan elde ederek ülkesine dönmüş oldu. Delişmen, bu maç ile dünya şampiyonluk kemerine giden yolda sıralamada ilk 40'a girerek iyi bir derece elde ettiğini belirtti.

"Dünya şampiyonluk kemerini ülkeme getirdim"

Elif Nur Turhan, "Maçtan önce ülkeme dünya şampiyonluk kemerini getireceğime ve tüm dünyaya Türk'ün gücünü göstereceğime dair söz vermiştim. Allah'a şükür dünya şampiyonluk kemerini ülkeme getirdim. Gururluyum mutluyum. Türk milletine hediyem olsun. Makedonya Tetova'da WBC ve WBE'de dünya şampiyonluk unvanı olan rakibim Arjantinli Edith Soladed ile dövüştüm. 10 raunt kıran kırana geçti. Sonunda biz galip geldik ve dünya şampiyonluk kemerini kazandık. Bize meydan okuyanlar var. Teklifleri değerlendireceğiz, hiçbir meydan okumadan geri adım atmayacağız. Rakibimin çok fazla tecrübesi vardı, benden tecrübeliydi. Benim sadece 4 maçım onun ise 30 küsur maçı vardı. Daha önceden WBC gibi bir federasyonun dünya şampiyonuydu. Açıkçası beni biraz küçümsedi. Maç öncesi demoralize etmeye çalıştı. Fakat bunların hiçbiri beni yıldırmadı, aksine bir Türk olarak beni daha fazla perçinledi, hırslandırdı. Bunu zaten maçta gong çaldığı andan maçın son gonguna kadar ringe yansıttığımı düşünüyorum. Türkiye'ye ülkemizde bu kemeri ilk defa ben getiriyorum, bunu ayrıca gururunu yaşıyorum. Allah'ın izniyle bundan sonra da ülkeme ilkleri yaşatacağım. Dünyada en iyi kadın boksör unvanını da alarak ülkeme bir ilki daha yaşatacağım. Bunun da sözünü veriyorum" dedi.

Aynı turnuvada katıldığı ilk profesyonel maçında galibiyet elde eden Elif Delişmen de "Makedonya'da ilk profesyonel maçıma çıktım. İlk maçımı kazandım. Rakibim benden tecrübeli olduğu için biraz zorlandım tabii, ve çok heyecanlıydım. Rakibim Mira Nazaj, popüler bir sporcu, çok iyiydi kendisi. Ben 50 kiloda hafif sinek sıklet olarak katıldım turnuvaya. Galibiyetim ile puan aldım. Dünya şampiyonluk kemerine kadar eleme usulü şeklinde gidiyor. Belli bir sıralama var, ilk 10'a girebilmem için bazı elemeleri geçmem gerekiyor. Şu an sıralamam çok güzel. Bir sonraki maçımı da alırsam ilk 40'a gireceğim. İleriye dönük planım dünya şampiyonluğunu almak, Elif arkadaşımızın izinden gidiyorum inşallah" dedi.

Turhan'ın antrenörü Ağmur Ulusal, "Geçen hafta verdiğimiz sözü çok şükür yerine getirdik. Ülkemize ilk defa WBF dünya şampiyonluk kemeri geldi. Bu da bize nasip oldu" dedi.

Delişmen'in antrenörü Yaşar Aydın ise "Biz de ilk defa amatörden profesyonele geçiyoruz. Ağmur hocamın sayesinde oldu bunlar. Öğrencim Tetova'da ilk maçta güzel bir maç çıkardı. Geleceği çok parlak bir öğrenci. Ağmur hocamın öğrencisi Elif gibi dünya şampiyonluğuna adayız" dedi.

"İki Elif'imiz dünyaya Türk'ün gücünü gösterdi"

Elif Nur Turhan'ın babası Arif Turhan da "Daha önceki konuşmamızda uyarmıştık Arjantinli rakibimizi. 'Elif'in yumruğu 900 kiloyu geçiyor hata verirsin' demiştik. Hata verdirdik. İki Elif'imiz dünyaya Türk'ün gücünü gösterdi" diye konuştu. - İSTANBUL