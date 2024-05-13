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Türk Bilardocular Kadınlar Avrupa Grand Prix'sinde Madalya Aldı

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İspanya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Grand Prix'sinde milli bilardocular Güzin Müjde Karakaşlı gümüş, Gülşen Degener bronz madalya elde etti.

İspanya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Grand Prix'sinde milli bilardocular Güzin Müjde Karakaşlı gümüş, Gülşen Degener bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Güzin Müjde'nin Hollandalı Therese Klompenhouwer'le karşılaştığı belirtildi. Rakibine 30-6 yenilen milli sporcunun gümüş madalya aldığı aktarıldı.

Yarı finalde aynı sporcuya yenilen Gülşen Degener'in ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

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